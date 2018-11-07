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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 16 asker kayboldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği saldırı sonrası 16 asker kayboldu.

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Ulusal basında yer alan haberlerde, Borno eyaletinin Kukawa bölgesinde örgütün askeri noktaya yaptığı saldırı sonrası 16 askerin kaybolduğu belirtildi. Saldırıdan sonra askerlerle militanlar arasında çıkan çatışmada bir sivil öldü, çok sayıda asker yaralandı. Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yapıyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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