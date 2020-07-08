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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 19 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:34
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Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Borno eyaletinin Maiduguri-Damboa kara yolunda askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 19 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, bugün yaptığı açıklamada, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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