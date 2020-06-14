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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 30 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Haziran 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:44
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Gubio köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Boko Haram terör örgütünün, 5 gün önce Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde düzenlediği saldırıda 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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