Nijerya'da Boko Haram sözcüsü öldürüldü

Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Boko Haram'ın "kalesine" operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, örgütün sözcüsü Ahmad Sale'nin (Baban Hasan) öldürüldüğü kaydedildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.