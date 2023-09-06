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Dünya

Nijerya'da Boko Haram terörü nedeniyle 11 yılda 35 binden fazla kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram terör örgütün şiddet olaylarında 11 yılda 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Nijerya'da Boko Haram terörü nedeniyle 11 yılda 35 binden fazla kişi öldü
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Adamawa Ofisi Başkanı Elsie Mills-Tetty, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde devam eden Boko Haram saldırılarının ülkeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Mills-Tetty, terör saldırıları başladığı 2009'dan bu yana 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu süre zarfından binlerce kişinin de kaçırıldığını ifade eden Mills-Tetty, bu eylemlerin Borno, Adamawa, Yobe ve genel olarak Nijerya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkisinin asla göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Mills-Tetty, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de insan haklarına ilişkin şikayetleri soruşturduğunu ve mağdurlara tazminat arayışlarında yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram 2009'dan beri kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştirmeye başladı.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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