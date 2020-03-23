İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6088
  • EURO
    7,106
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    84246.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı
Dünya

Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:49
ABONE OL

Operasyonla ilgili açıklama yapan sözcü Abdulkhalifa İbrahim, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik baskın düzenlediklerini belirtti.

İbrahim, 8 üst düzey Boko Haram üyesinin yakalandığını söyleyerek, örgüte ait 6 araç ve gıda malzemelerinin de ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Türkiye vatandaşlarını bırakmadı! Ders niteliğinde sözler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.