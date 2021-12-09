İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis, operasyonla kurtarıldı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 22:49 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 22:49
ABONE OL

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polisin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.