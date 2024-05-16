İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2207
  • EURO
    35,1465
  • ALTIN
    2466.93
  • BIST100
    10320
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da camide patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Nijerya'da camide patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Nijerya'da camide patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
ABONE OL

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.

Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.