Nijerya'da çatışma: 82 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram'ın Borno eyaletinin Bukkwaram bölgesi lideri, orduya teslim olmak isteyen Buduma kabilesine mensup 7 örgüt üyesini öldürdü.

Bunun ardından Boko Haram üyesi Hausa, Fulani, Kanuri ile Buduma etnik grubu fertleri arasında çatışma çıktı.



Çatışmaların büyümesi sonucu 82 terörist öldü ve çok sayıda terörist yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.