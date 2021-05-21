Nijerya'da çete operasyonu: 205 kişi gözaltına alındı

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 00:33 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:33

Benue Eyaleti Emniyet Müdürü Audu Madaki, basına yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle şubat-nisan döneminde eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Madaki, operasyonlarda 205 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çetelere ait 785 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Madaki, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini söyledi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.