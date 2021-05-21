İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2021 Cuma / 9 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da çete operasyonu: 205 kişi gözaltına alındı
Dünya

Nijerya'da çete operasyonu: 205 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da, çobanlarla çiftçi çatışmalarının yaşandığı Benue eyaletinde silahlı çetelere yönelik son üç aydaki operasyonlarda 205 kişi gözaltına alındı.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 00:33 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:33
ABONE OL

Benue Eyaleti Emniyet Müdürü Audu Madaki, basına yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle şubat-nisan döneminde eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Madaki, operasyonlarda 205 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çetelere ait 785 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Madaki, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini söyledi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.