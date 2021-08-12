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Dünya

Nijerya'da çete üyelerine operasyon: 70 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen hava operasyonunda silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 00:51 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:51
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Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Niger eyaletine bağlı Jasuwan bölgesinde düzenlediği hava operasyonunda silahlı çete üyelerinin kampını bombaladı.

Operasyonda silahlı çete üyesi 70 kişi etkisiz hale getirildi.

Silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiği operasyonda, silah ve çok sayıda önemli mühimmat da ele geçirildi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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