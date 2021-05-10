Nijerya'da çete üyelerine saldırı: 48 ölü

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:18

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yarima, yaptığı açıklamada, Maradun bölgesinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 48 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çetelere ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini, sığınaklarının imha edildiği belirtti.

Yarima, operasyonlarda çetelerin rehin aldığı 18 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

- "Uçuşa yasak" bölge ilan edildi

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.