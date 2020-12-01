Nijerya'da çetelere operasyon

AA 01 Aralık 2020 Salı 00:29 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 00:29

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelerin rehin aldığı 39 kişi operasyonla kurtarıldı.



Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaduna-Zaria kara yolundaki Igabi bölgesinde ordu güçlerinin silahlı çete üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Aruwan, çatışmanın ardından askeri birliklerin silahlı çetelere yönelik operasyonunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 39 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 1 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Samuel Aruwan, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

