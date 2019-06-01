Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 51 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu çatışmaların, tarım ve otlak arazileri dolayısıyla çıktığı bildirildi.

Afrika’da yayın yapan Plus TV’de yer alan habere göre, söz konusu çatışmalar, Nijerya’nın Taraba eyaletinin başkenti olan Jalingo’ya bağlı 11 köyde gerçekleşti. Televizyonda yer alan haberde, “Özellikle nisan ve mayıs ayları, Taraba eyaleti için kan banyosunun yaşandığı dönemlerdi.” ifadelerine yer verildi.

Çatışmaların, tarım ve otlak arazileri dolayısıyla çıktığı bildirildi.