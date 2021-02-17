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Dünya

Nijerya'da çocukların bulduğu bomba infilak etti: 7 ölü

Nijerya'da odun aramaya çıkan çocuklar patlayıcı madde buldu. Kısa sürede infilak eden patlama sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:24
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Zamfara Eyaleti Güvenlik ve İçişleri Komiseri Abubakar Dauran, yaptığı açıklamada, eyaletin Maradun bölgesinde odun aramaya çıkan çocukların patlayıcı madde bulduklarını belirtti.

Dauran, çocukların ne olduğunu anlamadıkları patlayıcı maddeyle oynadığı sırada meydana gelen patlamada 7 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dauran, eyalet hükümetinin bu tür olayların yaşanmaması için önlemler aldığını söyledi.

Öte yandan Zamfara polis yetkilisi Abutu Yaro, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

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