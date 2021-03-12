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Dünya

Nijerya'da çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

AA12 Mart 2021 Cuma 12:48 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:48
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine saldırdığını bildirdi.

Aruwan, çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını fakat sayıya ilişkin net bir bilgiye henüz sahip olamadıklarını kaydetti.

Komiser Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

- "SADECE KIZ ÖĞRENCİLERİN KAÇIRILDIĞI" İDDİASI

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürüldü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullarda öğrenciler kaçırılmıştı. Ülkede okullara hedef alınan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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