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Dünya

Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, dün inşa halinde çöken 21 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 14'e yükseldi.

AA2 Kasım 2021 Salı 19:45 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 19:46
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Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, dün Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından yağmur nedeniyle kurtarma çalışmaların ara verildiğini belirtti.

Farinloye, bugün erken saatlerde devam edilen çalışmalarda 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Çalışmalarda 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını aktaran Farinloye, çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Farinloye, çoğu işçi olmak üzere onlarca kişinin enkaz altında kaldığını kaydederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhite 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söyledi.

Oki, müteahhitin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina vasıtasıyla kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

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