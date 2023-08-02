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Dünya

Nijerya'da difteriden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son 3 ayda difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 01:54 - Güncelleme:
Nijerya'da difteriden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı
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Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Mayıs-temmuz aylarında ülke genelinde 836 difteri vakasının görüldüğünü kaydeden Shuaib, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e çıktığını söyledi.

Shuaib, NPHCDA'nın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla işbirliği içinde bu salgına etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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