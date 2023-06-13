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Dünya

Nijerya'da düzenlenen operasyonda 100'den fazla terörist öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

AA13 Haziran 2023 Salı 02:02 - Güncelleme:
Nijerya'da düzenlenen operasyonda 100'den fazla terörist öldürüldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Borno eyaletindeki Mandara Dağı'nda Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda 100'ün üzerinde terörist öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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