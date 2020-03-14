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Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 00:02 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 00:02
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Katsira köyüne saldırdı.

Saldırıda 11 yerel güvenlikçi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce kişi de güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık bin büyükbaş hayvanın telef olduğu saldırıda çok sayıda ev de kundaklandı.

Zamfara eyaletine bağlı Yarkatsina köyünde 3 gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.

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