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Dünya

Nijerya'da elektrik ve yakıt zammına karşı gösterilerde 18 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 kişi gözaltına alındı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 23:18
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Muhalefetteki Nijerya Sosyalist Partisinin (SPN) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişinin elektrik ve yakıt zammına karşı Lagos eyaletinde düzenledikleri gösteriye polis müdahale etti.

"Elektrik zammına hayır", "Yakıtın eski fiyatını istiyoruz", "Nijeryalılar zor durumda" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden Hassan Soweto, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, polisin protestoculara müdahale etmesi sonucu 4'ü gazeteci 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Petrol zengin ülkesi Nijerya'da son üç ayda yakıt fiyatları üç kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına yüzde 80 zam yapıldı.

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