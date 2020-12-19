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Dünya

Nijerya'da eş zamanlı terör saldırısı: 15 ölü

Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde eş zamanlı olarak silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:43
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya, başkent Abuja-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında 3 polis ve 2 yerel güvenlik personelin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Asha'nın yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Katsina eyaletine bağlı Gora Gan bölgesinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 13 ev kül oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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