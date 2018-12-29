Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Shagari hayatını kaybetti
Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
- AA
Shagari'nin torunlarından Bello Shagari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek açıklamalıyım ki dedem Shagari, başkent Abuja'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Shagari, 1979-1983 yıllarında Nijerya'da devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
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