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Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Shagari hayatını kaybetti

Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Shagari'nin torunlarından Bello Shagari, sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, "Üzülerek açıklamalıyım ki dedem Shagari, başkent Abuja'da  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.  

Shagari, 1979-1983 yıllarında Nijerya'da devlet başkanlığı görevini  yürütmüştü.

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