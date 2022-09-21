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Dünya

Nijerya'da etkili olan selde mezarlıktaki yaklaşık 500 ceset kayboldu

Nijerya'nın Niger eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde mezarlıktaki yaklaşık 500 cesedin kaybolduğu bildirildi.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
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Mariga Merkez Cami İmamı Alhaji Alhassan Na'ibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mariga bölgesindeki nehrin taşması sonucu mezarlığı su bastığını belirtti.

Na'ibi, şimdiye kadar suya kapılan 1000'den fazla ceset bulunduğu ve bunların yeniden defnedildiği bilgisini paylaşarak, yaklaşık 500 cesedin kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Na'ibi, eyalette yaşanan afetin endişe verici olduğunu ifade etti.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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