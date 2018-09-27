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Nijerya'da 16 madenci fidye için kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında 16 madencinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

  • AA
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Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birnin Gwari bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin madencilere silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Sabo, silahlı kişilerin 16 madenciyi kaçırdığını kaydetti.

Kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Sabo, halka itidalli olunması çağrısında bulundu.

Zamfara eyaletinde 3 gün önce silahlı saldırganlar, 7 kişiyi kaçırmış ve 100 milyon naira (1 milyon 670 bin TL) fidye istemişti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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