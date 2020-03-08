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Dünya

Nijerya'da fidye için kaçırılan 13 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 13 kişi operasyonla kurtarıldı.

AA08 Mart 2020 Pazar 18:43 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 18:43

Enugu Eyaleti Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Igbo-Eze bölgesinde dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 13 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Ndukwe, rehinelerin, polisin silahlı kişilere düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Daniel Ndukwe, operasyonda 4 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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