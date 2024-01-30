Nijerya'da fidye için kaçırılan 35 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Batsari Bölge Başkanı Yusuf Mamman, yaptığı açıklamada, ordunun Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Mamman, operasyonda geçen hafta silahlı kişilerin fidye için rehin aldığı 35 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı kişilerin geçen hafta Batsari bölgesinde düzenlediği baskında kaçırdığı 35 kişi için 60 milyon naira (67 bin dolar) fidye istenmişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.