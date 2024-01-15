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Dünya

Nijerya'da fidye için kaçırılan 4 kişi öldürüldü

Nijerya'da silahlı grubun, geçen hafta fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4'ünü öldürdüğü bildirildi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Nijerya'da fidye için kaçırılan 4 kişi öldürüldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı grup, geçen hafta Abuja'nın Bwari bölgesinde kaçırdığı 23 kişinin aileleriyle iletişim kurarak 60 milyon naira (63 bin dolar) fidye istedi.

Fidye alamayan grup, kaçırdıkları kişilerden 4'ünü öldürdü.

Silahlı grup, geçen hafta başkent Abuja'nın Bwari bölgesinde düzenlediği baskında 23 kişiyi kaçırmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı saldırganlar, fidye için genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

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