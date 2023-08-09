Nijerya'da geçen yılki seller 7 milyar dolar zarara neden oldu

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima'nın Özel Danışmanı İbrahim Hassan, yaptığı açıklamada, 2022'deki sel felaketinin iklim değişikliğinin ülkede en kötü etkisi olduğunu belirtti.

Ülkede hayatı günlerce durma noktasına getiren sel felaketinin canlı tanıkları olduklarını söyleyen Hassan, bu sellerin ülkenin ekonomisine 7 milyar dolar zarara mal olduğunu kaydetti.

Hassan, iklim değişikliğinin bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun olduğuna işaret ederek, "Nijerya, gelişmekte olan bir ülke olarak bile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ciddi şekilde etkileniyor." dedi.

Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.