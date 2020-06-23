Nijerya'da halkın büyük çoğunluğu Kovid-19'a inanmıyor

AA 23 Haziran 2020 Salı 16:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:37

Nijerya'da Kovid-19'la Mücadele Koordinatörü Dr. Sani Aliyu, basına yaptığı açıklamada, araştırmaların, ülkenin güneydoğusundaki halkın yüzde 60'ının ölümcül virüse inanmadığını ortaya çıkardığını belirtti.



Aliyu, halkın virüsü bir çeşit "dolandırıcılık yolu" olarak gördüğünün altını çizerek "Halkın büyük çoğunluğu, güvenlik güçlerinin uyarılarından kaçınmak için maske takıyor. Maalesef salgını yeterince ciddiye almıyoruz." dedi.

Aliyu, halkın, ölümcül virüsün varlığını ciddiye alması ve maske takmayanların da uyarılması çağrısında buldu.



Kaduna eyaletinden başkent Abuja'ya çalışmak için gelen Sani Alhassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da Kovid-19 diye bir salgın olmadığı, hükümetin dışarıdan para yardımı alabilmek için vaka sayısını şişirdiği görüşünü paylaştı.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaşırken, 525 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.