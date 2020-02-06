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Dünya

Nijerya'da hava saldırısında 250 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütünün kampına düzenlenen hava saldırısında 250 teröristin etkisiz hale getirdiği bildirildi.

AA06.02.2020  13:08 - Güncelleme: 06.02.2020  13:08

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari'deki Kuduru ormanında kampı bulunan Ansaru terör örgütüne karşı hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Mba, operasyonda 250 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralandığını, örgüt kampının yok edildiğini söyledi.

Operasyonda örgüte ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade eden Mba, iki polisin de yaralandığını söyledi.

Bazı kaynaklar, örgütün, operasyon sırasında polis uçağına ateş açarak düşürmeye çalıştığını belirtti. Uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve iki polisin de o esnada yaralandığı kaydedildi.

- 2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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