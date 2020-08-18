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Dünya

Nijerya'da havalimanları tekrardan açılıyor

Nijerya'da Kovid-19 mücadele kapsamında kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçiyor.

AA18 Ağustos 2020 Salı 00:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 00:15
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Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara kapatılan hava limanlarının 29 Ağustos'tan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Sirika, "29 Ağustos'ta uçuşların yeniden başlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. İç hatlara yaptığımız gibi başkent Abuja ve Lagos ile başlayacağız. Uçuş tedbirleri daha sonra açıklanacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Muhammed Buhari, Kovid-19 nedeniyle martta ülke sınırlarını kapatmıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı, 975 kişi ise hayatını kaybetti.

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