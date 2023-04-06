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Dünya

Nijerya'da iki haftada 974 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda iki haftada 974 Boko Haram mensubunun teslim olduğu bildirildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Nijerya'da iki haftada 974 Boko Haram üyesi teslim oldu
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, son iki haftada birliklerin çeşitli bölgelerde operasyonlar gerçekleştirdiğini ve önemli sonuçlar kaydedildiğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 974 teröristin aileleriyle güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Operasyonlarda 21 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini aktaran Danmadami, teröristlere ait 2,3 milyon naira (yaklaşık 97 bin Türk lirası) ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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