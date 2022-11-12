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Dünya

Nijerya'da iklim değişikliğiyle mücadele için fidan dikecek gençlere ücret verilecek

Nijerya, iklim değişikliğine karşı mücadelede gençlerin ücret karşılığında fidan dikmesi için 'Genç ve İklim Değişikliği' projesi başlattı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 00:46 - Güncelleme:
Nijerya'da iklim değişikliğiyle mücadele için fidan dikecek gençlere ücret verilecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Sunday Dare, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın iklim değişikliğine karşı mücadeleye katılım çabalarının bir parçası olarak gençleri hedef aldığını belirtti.

Ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında "Genç ve İklim Değişikliği" projesi başlatıldığını işaret eden Dare, "Bu proje ile 250 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. " dedi.

Dare, fidan diken her gencin emeği karşılığında ücret alacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için son yıllarda yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

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