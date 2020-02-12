İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0476
  • EURO
    6,6045
  • ALTIN
    304.649
  • BIST100
    120818
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da insanlığı utandıran manzara: 1115 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü
Dünya

Nijerya'da insanlığı utandıran manzara: 1115 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde geçen sene 1115 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

AA12.02.2020  13:04 - Güncelleme: 12.02.2020  13:04

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Beslenme Sektörü Koordinatörü Simon Karanja, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların çoğunun 5 yaşın altında olduğunu, 138 bin 236 çocuğun, Akut Yetersiz Beslenme Merkezlerinde tedavi edildiğini belirtti.

Eyalette özellikle kamplardaki çocukların, yetersiz beslenmenin yanı sıra çeşitli salgın hastalıklarla da karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Karanja, örgütün saldırılar düzenlediği Borno'da, geçen yıl 1115 çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Karanja, Nijerya hükümeti ile UNICEF iş birliğinde 2020 programı kapsamında, tedaviye ihtiyacı olan 533 bin çocuğun hedef alındığını, 138 bin çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle tedavi göreceğini kaydetti.

Nijerya'da yaklaşık 35 milyon çocuk, Boko Haram saldırıları nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip.

Dev uçak fırtınada böyle savruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.