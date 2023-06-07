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Dünya

Nijerya'da ISWAP üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlarda 11 terörist öldürüldü.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
Nijerya'da ISWAP üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu ile yerel güvenlik güçleri iş birliğinde Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

Teröristlerin sığınaklarının imha edildiği operasyonlarda, 17 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi DEAŞ ile birleşmiş ve ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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