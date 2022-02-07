İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5691
  • EURO
    15,557
  • ALTIN
    788.902
  • BIST100
    1943.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da ISWAP üyesi 25 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya

Nijerya'da ISWAP üyesi 25 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 00:51
ABONE OL

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno eyaletinin Marte bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenledi.

Örgüt kampının bombalandığı operasyonda ISWAP elebaşlarından birinin de bulunduğu 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.