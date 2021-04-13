Nijerya'da kaçan mahkumların 107'si teslim oldu

AA 13 Nisan 2021 Salı 01:09 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 01:10

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde 5 Nisan'da bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden 1844 mahkumdan 107'sinin teslim olduğu bildirildi.

Oweri Cezaevi Sözcüsü James Maduba, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin 5 Nisan'da İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırıda firar eden mahkumların fotoğraflarının paylaşıldığını belirtti.

Fotoğraflar paylaşıldıktan sonra şu ana kadar 1844 mahkumdan 107'sinin teslim olduğunu açıklayan Maduba, firar eden diğer mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, mahkumların teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını söylemişti.

Saldırıda 35 mahkum kaçmayı reddetmişti

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Saldırıda 35 mahkum ise kaçmayı reddetmiş, 6 firari gönüllü olarak geri dönmüştü.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.