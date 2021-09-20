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Dünya

Nijerya'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'u fidye karşılığı serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 5 Temmuz'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:32
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Yerel basındaki habere göre kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için fidye ödendi.

Kaçırılan 10 öğrenci serbest bırakılırken 11 öğrencinin ise silahlı kişilerin elinde olduğu kaydedildi.

Öğrencilerin ailelerine kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Silahlı kişiler, 5 Eylül'de bir liseye düzenledikleri saldırıda çok sayda öğrenciyi kaçırmış ve öğrencilerin serbest bırakılması için fidye talep etmişti.

Nijerya'da geçen sene kaçırılan 1400 öğrenciden 200'e yakını serbest bırakıldı.

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