Nijerya'da kaçırılan öğrenciler serbest bırakıldı

AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:52 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:52

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ailelerinin silahlı kişilere ödediği fidyenin ardından 15 öğrenci serbest bırakıldı.

Öte yandan Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin elinde halen 65 öğrenicinin bulunduğunu kaydetti.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonlarda 17 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.