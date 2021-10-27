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Dünya

Nijerya'da kaçırılma korkusu 12 milyondan fazla çocuğu okuldan uzaklaştırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, kaçırılma korkusunun 12 milyondan fazla çocuğu okuldan uzaklaştırdığı bildirildi.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 07:06 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 07:07
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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Gambari, 4. Uluslararası Güvenli Okullar Bildirgesi Konferansı'na katıldı.

Gambari, konferansta Buhari'nin adına yaptığı konuşmada, özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki devlet okullarına yönelik artan saldırıların eğitim sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti.

Ülkede kaçırılma endişesinden dolayı okula gitmekten korkan 12 milyondan fazla çocuğun olduğunu kaydeden Gambari, "Özellikle kız çocukları için bu güvenlik sorunları ve etkileriyle başa çıkmanın zor olduğunu size söylemeliyim." dedi.

Gambari, hükümetin, eğitim sektöründe yeterli başarıyı yakalamak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

- KAÇIRILAN ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU FİDYE KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKILDI

Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba ise devlet okullarına saldırıların arttığını belirtti.

Saldırılarda kaçırılan öğrencilerin çoğunun fidye karşılığında serbest bırakıldığını aktaran Nwajiuba, çoğu durumda kurtarılanların da travma geçirdiğini söyledi.

Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

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