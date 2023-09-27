Nijerya'da kanlı köy baskını: 6 kişi öldürüldü

Kaduna'daki Atyap Toplumsal Kalkınma Derneği Başkanı Sam Achi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Juju köyünde silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.
Achi, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Achi, silahlı kişilerin bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasbettiğini belirtti.
Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor.
Eyalette bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.