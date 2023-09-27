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Dünya

Nijerya'da kanlı köy baskını: 6 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Nijerya'da kanlı köy baskını: 6 kişi öldürüldü
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Kaduna'daki Atyap Toplumsal Kalkınma Derneği Başkanı Sam Achi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Juju köyünde silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Achi, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Achi, silahlı kişilerin bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasbettiğini belirtti.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor.

Eyalette bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.

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