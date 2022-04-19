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Dünya

Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1326 ailenin yerinden olduğu bildirildi.

AA19 Nisan 2022 Salı 20:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 20:54
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölgesel Koordinatörü Godwin Tepikor, yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Yala, Obudu ve Ogoja bölgelerinde devam eden kuvvetli yağışların sele ve kasırgaya neden olduğunu belirtti.

Tepikor, felaketten 463 evin hasar gördüğünü ve 1326 ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

Felakette çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Tepikor, selzedelere yardım gönderildiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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