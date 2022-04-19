Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölgesel Koordinatörü Godwin Tepikor, yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Yala, Obudu ve Ogoja bölgelerinde devam eden kuvvetli yağışların sele ve kasırgaya neden olduğunu belirtti.

Tepikor, felaketten 463 evin hasar gördüğünü ve 1326 ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

Felakette çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Tepikor, selzedelere yardım gönderildiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.