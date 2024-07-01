Nijerya'da katliam gibi kaza: 25 ölü

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, Kano eyaletindeki Dangwaro pazarından alınan büyükbaş hayvanların yanı sıra yolcu taşıyan tırın, seyir halindeki otomobille çarpıştığını belirtti.
Labaran, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Labaran, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.