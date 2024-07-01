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Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza: 25 ölü

Nijerya'da yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan tır ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Nijerya'da katliam gibi kaza: 25 ölü
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Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, Kano eyaletindeki Dangwaro pazarından alınan büyükbaş hayvanların yanı sıra yolcu taşıyan tırın, seyir halindeki otomobille çarpıştığını belirtti.

Labaran, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Labaran, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

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