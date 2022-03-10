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Dünya

Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü

Nijerya'da silahlı kişilerin, Kebbi Eyalet Vali Yardımcısı Samaila Dabai Yombe'nin konvoyuna düzenlediği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

AA10 Mart 2022 Perşembe 01:19 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 01:20
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Kebbi Eyalet Vali Yardımcısı Yombe, bir radyoya yaptığı açıklamada, dün kendisinin içinde bulunduğu konvoyun, Kanya bölgesinde teröristlerin saldırısına uğradığını belirtti.

Yombe, "Wasagu'ya giderken keskin bir viraja yaklaşırken (Kanya bölgesi) maiyetimize ateş açan terörist pususuna girdik." dedi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde 19 askerin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı "proaktif çaba" gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

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