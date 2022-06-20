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Dünya

Nijerya'da kiliselere yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 36 kişi rehin alındı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 36 kişinin rehin alındığı bildirildi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
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Eski Kaduna Eyalet Valisinin Özel Danışmanı Reuben Buhari, yaptığı açıklamada, dün motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki 2 kiliseye düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 36 kişinin rehin aldığını belirtti.

Silahlı kişilerin kırsal topluluklara yönelik saldırılarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Buhari, "Çoğu saldırıdan haberdar değiliz." dedi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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