Nijerya'da korsanlar tarafından kaçırılan 13 kişi kurtarıldı

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 23:16 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 23:16

Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Nnamdi Omoni, basına yaptığı açıklamada, korsanların eyaletin Degema bölgesinde yolcu taşıyan tekneye saldırarak 15 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Omoni, saldırının ardından güvenlik güçlerinin korsanlara yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



- DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KÖRFEZİ



Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.



Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.



Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.





