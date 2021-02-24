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Dünya

Nijerya'da Kovid-19 vakası artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 153 bini geçti.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:51
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 12 artışla 1874'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 571 artarak 153 bin 187'ye çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 441 bin 13 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 130 bin 34 kişi iyileşti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Kovid-19'un ikinci dalgasıyla karşı karşıyayken gelecek aylarda aşılamaya başlamayı hedefliyor.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

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