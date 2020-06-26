AA 26 Haziran 2020 Cuma 09:15 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:15

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 122 bin 155 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 594 artarak 22 bin 614'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 549'a ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 822 olduğu aktarıldı.

Lagos 9 bin 482, başkent Abuja 1656, Kano 1191, Oyo 1188, Rivers 936 ve Edo 851 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



- AFRİKA KITASINDA VAKA SAYISI 350 BİNİ GEÇTİ



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı, 9 bin 103 kişi hayatını kaybetti.



Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.



Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.