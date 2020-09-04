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Dünya

Nijerya'da köye silahlı baskın: 20 köylü kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı baskında 20 köylü kaçırıldı.

AA04 Eylül 2020 Cuma 00:33 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:33
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Shiroro bölgesine bağlı Adagbi köyüne gelen motosikletli silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Silahlı kişiler, köylülere düzenlediği baskında çoğu kadın 20 kişiyi kaçırdı.

Ölü ya da yaralı olmadığı baskında, çok sayıda kişi korkudan evlerini terk etti.

Niger Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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